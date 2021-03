Neue Büros gesucht Ministerpräsident Haseloff will Cyberagentur in Halle halten

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die neu gegründete Cyberagentur des Bundes in Halle halten. "Wir gehen davon aus, dass wir hier die Expansion finden und wollen, dass sie hier bleibt", sagte Haseloff bei einem Besuch der Bundesbehörde am Montag. Aktuell arbeiteten etwa 25 Menschen am Ende 2020 eröffneten Standort in Halle. Bis Ende des Jahres soll die Bundeseinrichtung auf 100 Mitarbeiter anwachsen.