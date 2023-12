Ein Fehlalarm am Hauptbahnhof in Halle am Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde der Alarm um 6:40 Uhr ausgelöst. Fünf Minuten später sei ein kompletter Löschzug der Feuerwehr vor Ort gewesen.