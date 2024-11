Busse statt Bahnen Hauptbahnhof Halle am Samstag und Sonntag zeitweise gesperrt

02. November 2024, 11:52 Uhr

Am Bahnknoten Halle wird weiterhin gebaut und dafür sind wieder Vollsperrungen nötig. Deshalb muss der Verkehr am Samstag und Sonntag zeitweise ruhen. S-Bahnen und Regionalzüge werden durch Busse ersetzt. Der Fernverkehr macht in der Zeit einen Bogen um Halle.