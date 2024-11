Halle hat seit Jahren die höchste Gesamtverschuldung der Kommunen in Sachsen-Anhalt, auch die errechnete Pro-Kopf-Verschuldung ist hier am höchsten. Laut aktuellem Jahresbericht des Landesrechnungshofs machen die 316 Millionen Euro Kassenkredit fast ein Drittel der gesamten kommunalen Kredite aus. Zum Vergleich: Die Verschuldung Magdeburgs lag zuletzt bei 25 Millionen Euro und in Dessau-Roßlau bei 8 Millionen Euro.