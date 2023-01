Genehmigt wurde dem Landesverwaltungsamt zufolge auch die für das Jahr 2023 geplante Aufnahme von Krediten in Höhe von rund 70 Millionen Euro. Genehmigt seien auch sogenannte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 190 Millionen Euro. Das bedeutet in der Praxis, dass die Stadtverwaltung Investitionen und Fördermaßnahmen auf den Weg bringen kann, die in späteren Haushaltsjahren zu weiteren Ausgaben führen. Das betrifft zum Beispiel die angestrebte Sanierung der Otfried-Preußler-Grundschule.