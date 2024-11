Die geplanten Kürzungen in Halle in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales wird es möglicherweise doch nicht geben. Der Finanzausschuss des halleschen Stadtrats hat am Donnerstagabend den Haushaltsplan für das kommende Jahr mit einem Patt abgelehnt. Alle sieben Stadtratsfraktionen hatten sich zuvor auf einen entsprechenden Änderungsantrag zum ursprünglichen Haushaltsentwurf geeinigt.