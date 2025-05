Bereits 2023 und 2024 gab es eine Haushaltssperre in Halle. Auch die kreisfreien Städte Magdeburg und Dessau-Roßlau hatten in den vergangenen Jahren Haushaltssperren verhängt. Sie werden in der Regel von einer Verwaltung ergriffen, um sicherzustellen, dass der Haushaltsplan eingehalten wird.