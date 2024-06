Die Stadt Halle hat eine Haushaltssperre verhängt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist das die Konsequenz aus der Ablehnung der höheren Kitabeiträge. Der Stadtrat hatte am Mittwoch gegen die geplante Erhöhung der Kita-Beiträge gestimmt. Diese wäre aus Sicht der Stadt jedoch nötig gewesen, um die gestiegenen Kosten für die Kindertagesbetreuung stemmen zu können. Durch die Ablehnung der Beitragserhöhung im Stadtrat sei ein Loch von 3,8 Millionen Euro in den Haushalt der Stadt gerissen worden.