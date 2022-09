öffentlicher Nahverkehr HAVAG testet kostenlose Fahrradmitnahme bei allen Abos

In Halle dürfen ab September alle Abonnenten der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) kostenlos ihre Fahrräder in Bus und Bahn transportieren. Das gilt aber nur abends und nachts. Tagsüber muss weiterhin eine Extra-Karte gekauft werden. Die neue Regelung befindet sich noch in der Testphase und ist auf sechs Monate befristet.