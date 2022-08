Fahrgäste in Halle sollen ab Ende 2025 in den Genuss von neuen komfortableren Straßenbahnen kommen. Am Dienstag ist dafür ein Liefervertrag zwischen der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) und dem Hersteller Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler AG über 56 neue Züge unterzeichnet worden.

Neben den Neuerungen sei die Vertragsunterzeichnung ist ein "starkes Signal für die klimafreundliche Mobilität in Halle (Saale) und eine Investition in die Zukunft", meinte Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Die Stadt Halle sei einmal mehr Vorreiter in Sachen "umweltschonender Fortbewegungsmöglichkeiten beim ÖPNV". Seit Ende Juni 2022 sind in Halle bereits Elektrobusse im Linieneinsatz.