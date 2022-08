Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) führt in einem Pilotversuch einen neuen Tarif ein. Wie das kommunale Verkehrsunternehmen MDR SACHSEN-ANHALT sagte, können Bus-und Straßenbahnnutzer im Stadtgebiet von Halle ab 1. September einen "Luftlinien-Tarif" buchen.

Vor allem auf kurzen und mittleren Strecken sollen HAVAG-Kunden so Ticketkosten sparen können. Möglich sei das über die App "FTQ Lab" des Schweizer Unternehmens FAIRTIQ. Dazu checken Fahrgäste beim Einsteigen in den Bus oder die Bahn per App ein und beim Ausstieg wieder aus und bezahlen nur die Luftlinien-Entfernung zwischen Start- und Zielhaltestelle.