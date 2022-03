Personalmangel bei der HAVAG Halle sucht neue Bus- und Bahnfahrer

Knapp 800 Mitarbeiter beschäftigt die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) und ist damit einer der größten Arbeitgeber in Halle. Aktuell fehlen 20 Fahrer – Tendenz steigend. Viele alte Mitarbeiter gehen bald in Rente. Es braucht also Nachwuchs. Aber nicht nur das: Darüber hinaus müssen zusätzliche Fahrer gefunden werden, weil in diesem Jahr das Modellprojekt "STADTLand+" startet. Da soll unter anderem das Streckennetz ausgebaut und so mehr Menschen ermöglicht werden, ihre Wege mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.