Bus - und Bahnfahren in Halle soll sicherer werden. Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) und die Polizei arbeiten dafür nun besser zusammen, teilten die Stadtwerke mit. Als Bindeglied dient eine Software. Sie zeigt den Beamten die genaue Position von Fahrzeugen, ihren Fahrtweg und die Ankunftszeiten an den Haltestellen.

Wir bekommen quasi einen Arbeitsplatz der Leitstelle der HAVAG gespiegelt und können so schnell Fahrzeuge lokalisieren. Wir wissen, welche Fahrzeuge befinden sich an welchem Standort? Wie wird der Streckenverlauf sein? Wie können wir schnell zur nächsten Haltestelle kommen?

Halles Polizei hat nun Zugriff auf die genauen Standortdaten der einzelnen HAVAG-Fahrzeuge. Bildrechte: Stadtwerke Halle GmbH

Allerdings, so die Hallesche Polizei, gelten Straßenbahnen nicht als Kriminalitätsschwerpunkte. Jedoch gebe es immer wieder mal problematische Situationen, etwa mit angetrunkenen Fahrgästen oder im Umfeld von Demonstrationen. Denkbar sind auch Fälle, in denen Zeugen beobachten, wie mutmaßliche Täter in einen Bus oder eine Straßenbahn steigen.



Für Fahrgäste oder Zeugen, die einen Notfall melden möchten, ändert sich nichts. So soll weiterhin die 110 gewählt werden. Bei Taten, die in oder im Umfeld von HAVAG-Fahrzeugen stattfinden, greift die Polizei dann aber auf die Echtzeit-Daten sowie eine interaktive Karte zurück. Diese kann auch jeder in der "Mein HALLE"-App nutzen.