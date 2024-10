Lippek, der das System seit einiger Zeit testet, erklärt es so: "Dann sagt der die ganze Zeit eigentlich nichts Anderes als 'Hier bin ich!'. Die Geräte, die dieses Signal empfangen und verarbeiten können, wissen: Hier ist jemand, der hat Unterstützungsbedarf." Ein Beispiel: Fährt an Haltestellen eine Straßenbahn ein, erkennt sie den Transponder und sagt Lars Lippek per Lautsprecher Linie sowie Zielstation an. Informationen also, die andere nur abzulesen brauchen, die für Sehbehinderte aber kaum zu erkennen sind.