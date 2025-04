Bauarbeiten an der Oberleitung Halle: Drei Nächte keine Straßenbahn zwischen Marktplatz und Neustadt

22. April 2025, 15:08 Uhr

In Halle fahren in den kommenden drei Nächten keine Straßenbahnen zwischen Marktplatz und Neustadt. Grund dafür sind Arbeiten an der Oberleitung in der Mansfelder Straße. Auf den betroffenen Linien werden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt.