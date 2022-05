Gegen den Straßenbahnfahrer, der in Halle einen Fahrgast nach einem Streit angegriffen und mehrfach geschlagen haben soll, wird nun ermittelt – nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Vorfall soll sich am frühen Sonntagmorgen ereignet haben.

Ein mehr als einminütiges Video, aufgenommen von einem anderen Fahrgast, soll zeigen, wie sich Fahrer und Fahrgast zunächst streiten. In den Aufnahmen soll außerdem zu sehen sein, wie der Straßenbahnfahrer den Jugendlichen unter anderem gewaltvoll zu Boden bringt und auf ihn einschlägt.

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, ist die Szene auf einem Video zu sehen, das den Beamten per E-Mail zugeschickt wurde. Der Vorfall habe sich offenbar Sonntagmorgen in der Linie 1 ereignet.