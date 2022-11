Wie viel Praxis gibt es im Studium?

Für die vier Studienjahre erhalten die Studierenden einen Ausbildungsvertrag mit der Universitätsklinik Halle bzw. der Universitätsklinik Magdeburg. Beide Unikliniken sind Kooperationspartner der Martin-Luther-Universität und für die praktische Ausbildung der Hebammenstudierenden verantwortlich, so Dr. Gertrud Ayerle. Die gelernte Hebamme leitet den Studiengang in Halle. Die beiden Unikliniken schlössen wiederum Kooperationsverträge mit anderen Kliniken, mit hebammengeleiteten Einrichtungen und freiberuflich arbeitenden Hebammen ab. Dadurch bekommen die Studierenden Einblick in die verschiedensten Arbeitsbereiche.

Auf dem Papier gibt es weniger Praxisstunden als in der Ausbildung. Die Praxis ist nun jedoch auf die Geburtshilfe fokussiert. (Symbolbild) Bildrechte: Universität Leipzig/Christian Hüller Der praktische Ausbildungsteil umfasst im Studium in etwa 2.300 Stunden, an den Hebammenschulen waren es 3.000 Stunden. "Allerdings zählten hierbei auch mehrere hundert Stunden Praxis auf der chirurgischen und inneren Station einer Klinik mit, die jetzt im Hebammenstudiengang wegfallen", so Dr. Ayerle. Jetzt sei die Praxis auf die Geburtshilfe fokussiert, die praktische Ausbildung generell stärker strukturiert.



Die Studierenden werden beispielsweise in Fertigkeitstrainings vor ihrem Einsatz im Kreißsaal geschult – wie sie die Lage des Kindes im Bauch ertasten, wie sie Herztöne abhören, wie sie die erste Untersuchung des Neugeborenen durchführen und vieles mehr. Im Kreißsaal bzw. auf der Wochenstation werden sie von einer Hebamme oder einer Pflegekraft angeleitet. Um ihr jeweiliges Modul zu bestehen, müssen die Studierenden praktische Aufgaben erfüllen. Auch das hebammenwissenschaftliche Team der Uni begleitet sie immer wieder vor Ort.

Im ersten Jahrgang wurden 24 Studienplätze bereitgestellt und vergeben, im zweiten 23 Studienplätze. Die ersten Abschlüsse sind im Jahr 2025 zu erwarten. Den Bedarf an Hebammen deckt das "sicherlich nicht", so die Studiengangsleiterin der "Hebammenwissenschaft" in Halle, Dr. Gertrud Ayerle. Das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt sei sich darüber bewusst. Denn es können sich Bewerber aus ganz Deutschland um einen Studienplatz bemühen. Fertig ausgebildet, blieben sie möglicherweise nicht in Sachsen-Anhalt. Weitere Studienplätze zur Verfügung zu stellen sei eine finanzielle Frage, über die das Land entscheidet.

Eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, ob die Zahl der Studienplätze erhöht wird, ließ das Gesundheitsministerium unbeantwortet. In der Vergangenheit war immer wieder beklagt worden, dass es zu wenige Hebammen in Sachsen-Anhalt gibt. Bei jeder Geburt muss eine Hebamme anwesend sein, im Idealfall gibt es eine 1:1 Betreuung der Gebärenden. Das empfiehlt auch dringend eine Leitlinie zur Geburtshilfe in Deutschland. Die Realität sieht in den Kreißsälen so aus, dass eine Hebamme im besten Fall für eine Gebärende, im allerschlimmsten und seltenen Fall für vier Gebärende gleichzeitig zuständig ist – u.a. eine Folge des Hebammenmangels.