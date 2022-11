Geburtshilfe Hebammenkreißsaal: Andere Krankenhäuser sollen von Expertise aus Halle profitieren

Hebammenkreißsäle gibt es in Sachsen-Anhalt aktuell am Klinikum St. Elisabeth und St. Barbara und am Universitätsklinikum Halle. Bis Mitte 2024 wird das Modellprojekt dort fortgesetzt. Von der Expertise der leitenden Hebamme in Halle sollen jetzt auch andere Krankenhäuser profitieren.