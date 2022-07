In mehreren Wohnblöcken in Halle-Neustadt sollen offenbar noch in dieser Woche Heizung und Warmwasser abgedreht werden. Hintergrund sind "erhebliche Zahlungsrückstände" eines Vermieters an die Stadtwerke-Tochter EVH. Die hat die betroffenen Mieterinnen und Mieter nun per Schreiben informiert, dass die Versorgung am Donnerstag abgedreht wird.