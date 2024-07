Bildrechte: picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Das Virus kann über verunreinigte Nahrungsmittel und Wasser übertragen werden, fäkal-oral durch eine Kontakt- oder Schmierinfektion, aber auch von Mensch zu Mensch überspringen – also etwa im Kindergarten durch enge Personenkontakte. Während es in ärmeren Ländern recht häufig ist, gibt es in Deutschland nur sporadische Ausbrüche, meist durch Speisen in Gemeinschaftseinrichtungen. Die Inkubationszeit zwischen Infektion und Krankheitsausbruch beträgt laut Robert Koch-Institut 15 bis 50 Tage. Die Ansteckungsgefahr ist ein bis zwei Wochen vor und bis zu einer Woche nach Auftreten von Krankheitszeichen am höchsten. Die Infektion der Leber verläuft akut, es kommt zu Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen. Für gewöhnlich heilt die Hepatitis A ohne Folgen von selbst aus und wird selten chronisch. Es gibt eine Impfung, die vor allem für Fernreise-Ziele empfohlen wird. Hepatitis A gilt daher auch als Reisekrankheit.