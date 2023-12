An einer Grundschule in Halle ist ein Kind an Hepatitis A erkrankt – nun sollen weitere Infektionen verhindert werden. "Die Familienmitglieder des erkrankten Kindes erhielten eine sogenannte Riegelungsimpfung, die Schulleitung hat für die betroffene Klasse Homeschooling bis zum Ferienbeginn am 20. Dezember veranlasst", teilte die Stadt am Freitag mit.