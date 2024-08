In Halle sind am Freitagabend ein Kleinbus und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT am Samstagmorgen mitteilte, wurden dabei insgesamt zehn Menschen verletzt, fünf davon schwer. Acht Personen saßen im Kleinbus, fünf der Insassen wurden schwer und drei leicht verletzt. In der Straßenbahn wurden zwei Menschen leicht verletzt, darunter der Fahrer.