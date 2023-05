Von der Teilhabe anderer Vereine ist dagegen keine Rede mehr. Was sich zum Teil mit der großen Anzahl an HFC-Teams begründen lässt, die die Plätze belegen werden. Aber auch mit dem Umstand, dass der HFC erhebliche Mittel in die Ausstattung und Bewirtschaftung der Anlage steckt. Für Amateurvereine dürften eine angemessene Beteiligung an diesen Summen kaum möglich sein.

Die Plätze des Nachwuchsleistungszentrums sollen von allen Teams des HFC genutzt werden können. Bildrechte: Andreas Feineis