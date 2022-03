Die "Lösbar" ist in Halle an drei Standorten vertreten: in Heide-Nord, der Südstadt und in der Nähe des Bahnhofs. Träger des Projektes ist von Anfang an der Internationale (IB) Bund in Halle. Alleiniger Förderer ist seit diesem Jahr das Jobcenter Halle. Zuvor wurde das Projekt in Kooperation zwischen ESF, RÜMSA und Jobcenter gefördert.