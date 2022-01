Stop 1: Linsensuppe am ZOB – 16:45 Uhr

Am halleschen Busbahnhof (ZOB) warten nicht nur Leute auf ihren Linienbus: Auch für das rote Fahrzeug mit der Aufschrift "Vier Jahreszeiten" haben sich schon drei, vier Personen eingefunden. Das Team vom Bus rollt einen roten Stehtisch auf die Straße und stellt den Kochtopf auf die Herdplatte. Diana Strübing hat am Nachmittag deftige Linsensuppe mit Wurst gekocht. Die wird jetzt dampfend in die Plastikschalen gefüllt.

Eine Hallenserin löffelt am Stehtisch hastig ihre Suppe und trinkt einen Kaffee. "Brauchst du noch was", fragt Diana Strübing. Die Hallenserin nickt. Ein paar Minuten später trägt sie eine Tüte mit einem warmen Anorak und einer Jeans in die nun dunkel gewordene Stadt. Linsensuppe und Gespräche am ZOB: David Strübing mit einer Hallenserin. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Die Temperaturen werden in dieser Nacht knapp unter 0 Grad fallen. Bei solchen Temperaturen ist die Hilfe des Busses natürlich besonders wichtig. Als reinen Kältebus will David Strübing seinen Bus trotzdem nicht verstanden wissen. "Wir sind der Bus 'Vier Jahreszeiten' – und wir sind für jeden da", erklärt er. "Da spielt es keine Rolle, wo der herkommt, was der macht oder gemacht hat." Seit April 2021 ist David Strübing mit Familie, Freundinnen und Kollegen mit dem roten Bus unterwegs. Privat und ehrenamtlich, dreimal die Woche. Immer montags, mittwochs und freitags. Im Sommer gibt es Erfrischungsgetränke, im Winter dicke Jacken.

Stop 2: Gespräche am Steintor – 17:10

Auch ein paar hundert Meter nordwärts am Steintor wird der Hilfebus schon erwartet. Kaffee, Suppe, Klamotten – in der Reihenfolge werden die Hilfsgüter ausgegeben. Thomas steht an einem der Stehtische und zählt auf, was er hier schon alles an Unterstützung bekommen hat: "Angefangen hat es mit der Isomatte, mit dem Schlafsack, dann hab ich Wolldecken gekriegt, zum Zudecken", sagt er. "Warme Jacke, Schuhe, Hose, Handschuhe, Mütze. Alles, was man so braucht. Wahnsinn!"

Ein Teil vom Team sucht im Bus nach der passenden Schuhgröße oder pumpt Tee in einen Becher, die anderen haben sich draußen unter die Leute gemischt. "Wo pennt ihr gerade", fragt David Strübing einen der Männer. "Kommst du noch bei deiner Freundin unter?" "Geil!" Diese Hallenserin freut sich über neue Schuhe. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Das Team vom Bus kennt die Leute. Die meisten von ihnen mit ihrem Namen, ihren Geschichten, ihren Problemen. "Nicht nur warme Klamotten oder Essen sind wichtig", erzählt der Ehrenamtliche Michel Erpel. "Wir sind auch da, um den Leuten zuzuhören und mit ihnen über ihre Sorgen zu sprechen." Und: Es wird auch erstaunlich viel gelacht.

Stop 3: Geschichten in Neustadt – 17:40 Uhr

David Strübing und Michel Erpel haben eine gemeinsame Vergangenheit. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz Dann muss der Bus aber weiter, der Zeitplan ist heute straff. David Strübing lenkt den Bus auf die Magistrale, rüber nach Halle-Neustadt. Dort gibt es Masken und Hygieneartikel für einen jungen Mann. Und ein alter Bekannter liefert ein Paar Winterschuhe ab, die er extra als Spende gekauft hat.



Der Stop in Neustadt ist für einen Teil des Bus-Teams auch eine Reise in ihre Vergangenheit. "Das ist unser Viertel, hier sind wir aufgewachsen", sagt David Strübing. "06126, der absolute Hammer", ergänzt Michel Erpel und spielt damit auf die DDR-Postleitzahl an. Beide lachen, dann stoßen sie ihre Fäuste zusammen.

Hier, wo sie heute Spenden verteilen, haben sie schon ihre Jugend zusammen verbracht. "Auch ich war mal auf der Straße, ich wusste nicht, wohin", erinnert sich Erpel. "Ich habe mal hier geschlafen, mal da geschlafen." Doch dann habe die Mutter von David Strübing ihn für anderthalb Jahre bei sich aufgenommen. "Wir waren zu Hause elf Kinder", sagt Strübing. "Da haben wir die kleine Pupsmaus noch mit satt gefüttert." Daraufhin lachen beide wieder.

Stop 4: Dankbarkeit am Hallmarkt – 18:00 Uhr

Durch Halles Innenstadt ist an diesem Abend eine Demo gezogen. Jetzt ist der Hallmarkt verlassen, keine Bedürftigen warten hier auf den Bus. Zeit für eine Raucherpause und ein bisschen Dankbarkeit. David Strübing zeigt auf die Scheiben des Busses, an dem Dutzende Kleeblätter mit Namen kleben. Für jede Unterstützerin und jeden Unterstützer eines – egal was oder wieviel es war.



Ihm ist es wichtig, dass der Bus ein Gemeinschaftsprojekt ist. Seine Frau und er haben ihn zwar ins Leben gerufen, getragen wird er aber auch von all denen, die Schnitten schmieren, Essen und Getränke verteilen, Klamotten oder Tankgutscheine spenden.

Stop 5: Finale am Haus der Wohnhilfe – 18:30 Uhr

Als der Bus auf den Böllberger Weg fährt, sieht David Strübing die wartende Menschentraube schon aus der Ferne. Er hebt die Hand und winkt. Am Straßenrand rennen ein paar Kinder auf und ab. "Da muss ich jedes Mal heulen, wenn ich das sehe", sagt er. Strübing wirkt den Abend über stark, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Jetzt aber wird sein Blick kurz glasig. Am Haus der Wohnhilfe am Böllberger Weg warten die meisten Bedürftigen. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Ein paar Minuten später stehen die fünfzehn bis zwanzig Wartenden um die Stehtische, löffeln Suppe, trinken Tee. Manche haben eine Wohnung, manche kommen gerade bei Bekannten unter, andere leben hier im Haus der Wohnhilfe. So zum Beispiel Frank. Der Bayer ist bis November mit seinem LKW durch ganz Europa gefahren und hat in seinem Fahrzeug gewohnt. Mit der Kündigung hat er auch seinen Schlafplatz verloren. "Ich kenne das aus anderen Städten, da werden solche Projekte von der Stadt finanziert", erzählt er. "Aber wenn sich wie hier Privatpersonen nach der Arbeit noch in einen Bus setzen und Obdachlose bewirten, ist das natürlich extra was wert."

Spätestens jetzt ist alles alle: 15 Liter Linsensuppe, zehn Liter Kaffee, fünf Liter Tee. "Bleibt sauber", ruft David Strübing den Gästen zum Abschluss zu. Und das klingt keineswegs nach einer Floskel.