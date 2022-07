Seit Februar war sie in London zu sehen, nun geht es für die Nebraer Himmelsscheibe in die Niederlande. Vom 6. August bis 18. September wird sie zentrales Exponat einer Ausstellung im Drents Museum in Assen unter dem Titel: "De Nebraschijf – De ontdekking van de hemel" (Die Himmelsscheibe von Nebra – Die Entdeckung des Himmels).

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Himmelsscheibe von Nebra Die rund 3.600 Jahre alte Himmelsscheibe gilt weltweit als die älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene. 2013 wurde die Bronzescheibe in das Memory of the World-Register der Unesco aufgenommen. Zuletzt war sie in der Schau "The World of Stonehenge" im Britischen Museum London zu sehen, die laut Organisatoren rund 180.000 Besucher zählte.

Das Kunst- und Kulturhistorische Drents Museum im Norden der Niederlande zeigt auch weitere Funde aus Sachsen-Anhalt. In Kooperation mit dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle würden auch ein 3.700 Jahre alter bronzezeitlicher Hortfund aus Naumburg im Burgenlandkreis sowie der Inhalt einer Opfergrube aus dem Ringheiligtum Pömmelte im Salzlandkreis gezeigt, sagte Archäologe Michael Schefzik vom Landesmuseum in Halle.

Außergewöhnliche Exponate für die Niederlande

Am Ringheiligtum Pömmelte gab es vor tausenden von Jahren eine Opfergrube. Bildrechte: IMAGO / imagebroker / Stephan Schulz Auffälligstes Stück des Hortfundes sei eine bronzene Nackenkamm-Axt. "Das Prunkstück diente den Herrschenden als Machtsymbol und wurde nicht als Werkzeug zur Arbeit verwendet", so Archäologe Schefzik. Derartige Äxte stammten aus Ostungarn und der Slowakei. Das Exemplar sei also wahrscheinlich ein Import.



Aus dem Ringheiligtum Pömmelte, einem einstigen Kultort in Sachsen-Anhalt, sei das auffälligstes Exponat der eingeschlagene Schädel einer Frau, die damals geopfert wurde. Der Schädel war in einer rund 4.000 Jahre alten Opfergrube gefunden worden.

Himmelsscheibe ab Herbst zurück in Halle

"Das Drents Museum hat eine beeindruckende archäologische Sammlung, so dass die Himmelsscheibe sehr gut in die Ausstellung passt", sagte Landesarchäologe Harald Meller. Anfang Oktober wird die Himmelsscheibe dann nach mehr als einem halben Jahr im Ausland wieder in die Dauerausstellung des Landesmuseums nach Halle zurückkehren.