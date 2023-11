Die Himmelsscheibe von Nebra gilt als wichtigster archäologischer Fund der jüngeren Geschichte. Die Bronzeplatte ist die älteste bekannte Himmelsdarstellung der Welt. Sie wurde zwischen 2.100 und 1.700 v. Chr. geschaffen. Vermutlich haben sich Menschen in der Bronzezeit an der Ordnung der Sterne auf der Himmelsscheibe orientiert, wann die Saat am besten ausgebracht werden sollte.



Die Himmelsscheibe wurde erst im Jahr 1999 entdeckt. Ihre Finder versuchten, sie zu behalten – entgegen des Gesetzes. 2002 vereinbarte ein Archäologe eine Täuschung mit der Polizei und traf sich mit den Grabräubern. Heute gehört die Himmelsscheibe zum Weltdokumentenerbe der UNESCO.