Die rund 3.600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra ist seit Donnerstag im Britischen Museum in London zu sehen . Sie sei Teil der großen Ausstellung "The world of Stonehenge" , teilte das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle mit. Rund 430 Exponate von 35 Leihgebern aus ganz Europa werden den Angaben zufolge bis 17. Juli gezeigt.

Die Himmelsscheibe hatten Raubgräber 1999 in Sachsen-Anhalt auf dem Mittelberg bei Wangen nahe Nebra (Burgenlandkreis) geborgen. Sie gehört zum Bestand des Landesmuseums in Halle. Seit 2013 zählt die Himmelsscheibe zum Register "Memory of the World". Die Unesco hatte sie damit in das Dokumentenerbe der Menschheit aufgenommen.