Zuerst nannte Jan Böhmermann die weltberühmte Himmelsscheibe von Nebra ein "verrutschtes Smiley mit Windpocken". Dann schrieb das Landesmuseum für Vorgeschichte im Namen der Himmelsscheibe einen "etwas gekränkten" Brief und lud den ZDF-Moderator nach Halle ein. Und nun steht sein Besuch an der Saale an: Böhmermann hat die Einladung angenommen.