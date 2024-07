Die Himmelsscheibe von Nebra wurde vor 25 Jahren illegal ausgegraben und kam erst über verschiedene Stationen beim Museum für Vorgeschichte in Halle an.

Seitdem hat sie weltweit über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher begeistern können.

Als UNESCO-Dokumentenerbe ist sie ein Touristenmagnet für Sachsen-Anhalt.

Sie ist nicht größer als eine Pizza, nicht schwerer als vier Stück Butter und trotzdem hat sie das Format eines Weltstars: die Himmelsscheibe von Nebra. 3.600 Jahre lag sie verborgen im Erdreich, bevor sie durch kriminelle Energie ans Licht geholt wurde. Da ahnte aber noch keiner den wahren Wert des Fundstücks, das auf dem Schwarzmarkt verscherbelt werden sollte.

Die Rettung der Himmelsscheibe von Nebra

Doch es kam zum Glück ganz anders. Es sei zufällig sein Geburtstag gewesen, erzählt der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt Harald Meller, als ihm am 10. Mai 2001 von Professor Mangin ein Foto des Fundes gezeigt wurde. Das Foto war zuvor anonym eingegangen. Es sei ihm gleich klar gewesen, dass es sich, sollte der Fund echt sein, um einen Weltfund handeln müsse.

Bildrechte: MDR / Karsten Möbius

Die Himmelsscheibe durchlief verschiedene Stationen und konnte erst 2002 bei einem fingierten Kauf von der Basler Polizei in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt, dem Kultusministerium und dem Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt sichergestellt werden. Die illegalen Schatzsucher wurden verhaftet und Harald Meller brachte das gute Stück nach Halle, in sein Landesmuseum für Vorgeschichte. Seit 2008 können Besucherinnen und Besucher die Scheibe in der Dauerausstellung sehen.

Von Halle bis London: Die Himmelsscheibe begeistert weltweit

Seitdem ist diese Sternenkarte der Star vieler Ausstellungen. Das Landesmuseum zog allein zur Erstpräsentation vor 20 Jahren 280.000 Besucher an, wohl auch wegen der spannenden Inszenierung ausgesuchter Fundstücke. Damit wurde die Archäologie aus der verstaubten Museumsecke geholt und eventtauglich gemacht. Und nicht nur in Halle – laut Tomoko Emmerling vom Landesamt für Archäologie hat die Präsentation der Himmelsscheibe auch in Kopenhagen, Mannheim, Basel oder London zahlreiche Besucherinnen und Besucher angezogen. Hochrechnungen zufolge könne man davon sprechen, dass insgesamt rund 2,2 Millionen Menschen die Bronzescheibe gesehen haben dürften.

Bildrechte: IMAGO / PA Images

Das internationale Echo ist also groß und ist nicht nur auf das Original. Eine andere Rechnung überschlägt kühn all die Medienberichte, TV-Reportagen, Bücher und Abbildungen auf Tassen oder Schmuckstücken und kommt auf weltweit eine halbe Milliarde Menschen, die der Himmelsscheibe schon einmal begegnet sein dürften.

Das UNESCO-Dokumentenerbe zieht die Touristen nach Sachsen-Anhalt

Seit über zehn Jahren wird der bronzezeitliche Himmelsatlas auch im UNESCO-Dokumentenerbe geführt. Das sei auch für die internationale Reputation wichtig, wie Sabine Kraus von der Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes, die die Messeauftritte Sachsen-Anhalts im In- und Ausland bündelt, nur zu gut weiß. Laut Kraus sei Deutschland Kulturreiseland Nummer eins und Sachsen-Anhalt steche mit der großen Dichte an UNESCO-Weltkulturerbe auf kleinem Raum heraus. Das sei beim Auslandsmarketing auch das zentrale Thema.

Und die Touristen kommen nach Sachsen-Anhalt, nach Halle und auch nach Wangen zum Fundort der mystischen Scheibe. Mehr als eine Millionen Gäste wurden in der Arche Nebra bereits begrüßt. Das bananige Bauwerk ist gerade erst mit großem finanziellen Aufwand neu gestaltet worden und präsentiert sich nun erlebnis- und erkenntnisreicher.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Internationale Ausstellungen und ein Ausflug ins Weltall

Die Himmelsscheibe wurde wohl gründlicher analysiert, geröntgt, gescannt, mikroskopiert, mit Elektronen beschossen als das Mondgestein, das die Apollo-11-Besatzung zur Erde brachte. Die Forschungsergebnisse wurden immer wieder mal angezweifelt, die himmlische Botschaft musste gar vor irdischen Gerichten verteidigt werden.

Das inspiriert auch immer wieder Ausstellungsmacher auf der ganzen Welt, dieses besondere Objekt auch einmal im eigenen Museum zu zeigen. Beispielsweise gebe es großes Interesse in Japan, berichtet Tomoko Emmerling. Das könne damit zusammenhängen, dass die Himmelsscheibe in Form ihrer Masterkopie 2005 auf der Weltausstellung in Nagoya zu sehen war.

Allerdings sind die Chancen auf das Original gering, die Himmelsscheibe ist wohl zu fragil und wertvoll, um pausenlos um den Erdball gejagt zu werden. Als Kopie aber schon, und das ist durchaus wörtlich gemeint. Im Handgepäck des deutschen Astronauten Matthias Maurer begleitete sie die Weltraummission "Cosmic Kiss", diente sogar dem Logo dieser Expedition als Vorlage.