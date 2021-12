Höhepunkte sind neben der Himmelsscheibe die zahlreichen Goldobjekte. In der Jubiläumsschau steht die Scheibe mit Goldauflagen in einer blauen Vitrine. In weiteren Vitrinen sind wichtigste Funde der europäischen Bronzezeit zu sehen, wie das "Cape von Mold" aus Wales (Großbritannien), der Goldhut von Schifferstadt (Rheinland-Pfalz) und die Goldschiffchen von Nors (Dänemark).