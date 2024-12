Winfried Obst ist Oberarzt für Infektiologie an der Uniklinik in Magdeburg. Er bestätigt Leutloffs Aussage: "Auf dem Land, im Harz, in der Altmark, da fehlt es an qualifizierten Ärzten, die sich mit dem Thema HIV auskennen." Gleichzeitig fügt Obst hinzu, dass das Bewusstsein für HIV seiner Wahrnehmung nach bei vielen Ärztinnen und Ärzten gestiegen sei. Und dass die weite Anreise für manche Patientinnen und Patienten auch ihre Vorteile habe. Zu ihm nach Magdeburg kämen teilweise Menschen aus Berlin und Niedersachen in Behandlung: "Manche Menschen empfinden es als stigmatisierend, im eigenen Ort in eine Schwerpunktpraxis zu gehen."

Das Gesundheitsministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dort gebe es deshalb bislang keine Beschwerden von HIV-Patientinnen oder HIV-Patienten. Dasselbe gelte für Bitten um Unterstützung bei der Suche nach einem behandelnden Arzt oder einer Ärztin. Der Ministeriumssprecher schreibt weiter: "Wichtig ist, dass der Zugang zu Beratung und Diagnostik für alle in hoher Qualität sichergestellt werden, um wirklich alle Betroffenen erreichen zu können." Um das zu erreichen, unterstütze das Gesundheitsministerium auch die beiden Aidshilfen in Sachsen-Anhalt mit einer fortlaufenden Förderung. Um die müssen sich die Aidshilfen also nicht immer wieder neu bemühen.

Denis Leutloff: Langes Warten nach der Diagnose

Denis Leutloff erzählt, seine Diagnose 2009 sei ein Zufallsbefund gewesen – und ein echter Schock für ihn. Noch am Tag des positiven Testergebnisses sei er zur Aidshilfe gegangen. Dort habe er einen Termin beim Schwerpunktarzt bekommen – allerdings erst drei Monate später.

"Das arbeitet dann in einem", erinnert sich Leutloff.

Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag "Man weiß ja nicht, in welchem Stadium das Virus sich befindet und kennt sich noch nicht so aus." Sein damaliger Freund habe vor dem Arzttermin einmal verzweifelt gesagt: "Wir wissen ja gar nicht, wie lange er noch leben wird!"



Letztendlich sei das Virus noch nicht zu lange in seinem Körper gewesen, die Behandlung war erfolgreich. Allerdings sei auch die Medikation damals eine andere gewesen als heute: "Heute nehmen die meisten Menschen in Behandlung eine Tablette am Tag. Damals musste man vier oder fünf nehmen und das auch immer zur exakt gleichen Zeit", sagt Leutloff. Die damals eingesetzten Medikamente hätten außerdem heftige Nebenwirkungen gehabt. Alles in allem keine leichte Zeit für den damals 30-Jährigen. Ihm habe es geholfen, "etwas in dem Bereich zu verändern", sagt Leutloff.

Mit der eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit

Seit Mitte 2010 arbeite er bei der Aidshilfe in Halle. Er hätte sich für sich selbst gewünscht, nicht so lange auf den Arzttermin warten zu müssen. Als Mitarbeiter der Aidshilfe habe er Stück für Stück mitgeholfen, neue Strukturen zu schaffen, erzählt Leutloff nicht ohne Stolz. Heute sei es so, dass Menschen mit einem positiven HIV-Test noch am selben oder spätestens am Folgetag einen Termin bei einer Schwerpunktpraxis bekämen. Zusätzlich habe Leutloff sich nach seiner Diagnose mit anderen HIV-positiven Menschen vernetzt, Akteurinnen und Akteure der Selbsthilfe kennengelernt. "Es war dann relativ schnell klar: Ich muss und möchte mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen", erinnert er sich.

