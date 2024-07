Slawik hat rund 30 Jahre in der Logistikbranche gearbeitet. Er sei in keiner politischen Partei, aber "demokratisch eingestellt". Zuletzt hat er sich für die Stadt Weißenfels rund ein Jahr unter anderem um die Zensus-Befragung gekümmert und dafür geworben, dass die Akzeptanz dafür bei den Menschen steigt. Das demokratische Allgemeinwohl liegt ihm also am Herzen – das hat zweifellos auch der Prozessmarathon in Halle gezeigt.