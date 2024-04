Bildrechte: picture alliance / dpa | Jan Woitas

Zeitzeuge der NS-Zeit Hallescher Holocaust-Überlebender Max Schwab ist tot

20. April 2024, 14:37 Uhr

Max Schwab, der letzte lebende Zeitzeuge der NS-Zeit in Halle, ist am 13. April im Alter von 92 Jahren gestorben. Das hat der Verein "Zeitgeschichte(n)" Halle mitgeteilt. Als Kind hatte Schwab in Halle die Pogromnacht überlebt. Schwab war Mitglied der Leopoldina und hat an der Uni Halle als Geologie-Professor gelehrt.