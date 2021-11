Vor mehr als 25 Jahren ist das stationäre Hospiz am Elisabeth-Krankenhaus Halle als eines der ersten deutschlandweit eingerichtet worden. Doch mittlerweile genügt der Bau nicht mehr den gestiegenen Ansprüchen an ein solches Haus. Auch ist es in der Heinrich-Pera-Straße nach Angaben des Betreibers zu laut. Deswegen zieht das Hospiz im Sommer 2022 in die Kiewer Straße in die Südstadt um. Am Mittwoch wird dort das Richtfest gefeiert.