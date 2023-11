Es ist Frühstückszeit im Hospiz in Halle. Die Kerze, die im Flur an einem bodentiefen Fenster steht, brennt nicht – diese Nacht ist niemand gestorben. Eine Pflegerin erzählt: "Wenn ich früh zum Dienst komme und es ist jemand verstorben, sehe ich schon von unten vom Tor aus, dass die Kerze brennt. Das ist auch für uns eine mentale Vorbereitung." Die Räume des Hospizes befinden sich in der gesamten ersten Etage eines Neubaus im Süden von Halle. In der hellen Küche steht Hauswirtschaftlerin Heike Iser und bestreicht Brötchen. Die bringt sie jeden Morgen frisch vom Bäcker mit. "Manche Gäste mögen sie nochmal aufgebacken, das mache ich dann natürlich", sagt sie. Vom Toaster duftet es nach gerösteten Brötchen.

Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Eine der Hospiz-Gäste holt sich aus der Küche einen Kaffee, redet leise mit der Köchin und geht dann langsam zurück in ihr Zimmer. Die schlanke Frau sieht jünger aus als ihre 54 Jahre. Sie ist erst vor wenigen Tagen hier eingezogen – in das Zimmer mit Pflegebett, Bad und Balkon. Auf einen Sessel hat sie eine karierte Decke von zu Hause gelegt, darauf ein gelbes, rundes Kissen mit Herzen als Augen und einem lachenden Mund. "Donnerstag kam der Anruf. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit zu überlegen." Am Freitag zog sie ein. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn fuhren sie aus Mücheln im Saalekreis nach Halle. "Freitagabend war ich schon richtig angekommen. Es ist so liebevoll hier", sagt die schwerkranke Frau.

Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Zu Hause hatte sie es schon lange nicht mehr nach Draußen geschafft. Jetzt steht sie auf dem Balkon ihres Zimmers in der wärmenden Novembersonne, hält sich am Geländer fest und erzählt ihre Krankengeschichte. Noch keine 40 Jahre alt, hatte sie einen Blasentumor diagnostiziert bekommen. Wie mehr als 95 Prozent der Gäste im Hospiz in Halle hat sie Krebs. Die Behandlung hatte sie eigentlich gut überstanden – "Ich war auch immer zur Nachsorge." Doch die Krankheit kam an anderen Stellen in ihrem Körper wieder. "Jetzt ist gar nichts mehr zu retten", sagt die zweifache Mutter.

Bildrechte: Hospiz Halle Das Hospiz in Halle Das Heinrich Pera Hospiz ist eines von sieben Hospizen in Sachsen-Anhalt. Es wurde 1993 nach eigenen Angaben als erstes Tageshospiz Deutschlands eröffnet. Seit 1996 können die Gäste auch über Nacht bleiben. Lange befanden sich die Räumlichkeiten im Stadtzentrum von Halle am Elisabeth-Krankenhaus. Im Februar 2023 bezog das Hospiz das neue Gebäude in der Südstadt (Kiewer Straße), zusammen mit dem ambulanten Hospiz- und Kinderhospizdienst, der Patienten zu Hause versorgt. Für das Hospiz Halle arbeiten 23 Mitarbeiter und dutzende Ehrenamtliche. Es gibt zwölf Zimmer, die im Durchschnitt zu 94 Prozent belegt sind. Besuch ist zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich.

Mich hat auch nicht geschockt, als diese Diagnose kam. Ich bin sehr hart geworden. Gast des Hospizes aus Mücheln

Enttäuscht ist die 54-Jährige vom Gesundheitssystem: Trotz großer Schmerzen bekam sie lange keine Diagnose, wurde aus den Krankenhäusern weggeschickt. Erst ein Ultraschall bei ihrer Frauenärztin, den sie selbst bezahlte, brachte sie näher zu dem Ergebnis, das sie schon monatelang geahnt hatte. "Mich hat auch nicht geschockt, als diese Diagnose kam. Ich bin Stehaufmann. Ich bin sehr hart geworden." Die Tränen kommen ihr nie, wenn sie über sich selbst spricht. Ein Teil ihrer Brust ist entfernt, sie hat unter anderem ein Malignom in der Bauchspeicheldrüse, dazu im Bauchfell Tumore und Metastasen. Anfang August hatte ihr ein Arzt gesagt, sie habe noch sechs Wochen bis sechs Monate zu leben. Sie wollte diese Klarheit.

Bildrechte: MDR/Luise Kotulla