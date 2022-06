Nach einem Badeunfall am Hufeisensee in Halle ist eine 26 Jahre alte Frau gestorben. Sie erlag am Mittwoch auf der Intensivstation eines halleschen Krankenhauses ihren schweren Verletzungen. Das bestätigte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT.

Die Frau aus Frankfurt am Main hatte sich am Sonnabend bei einem Sprung ins Wasser an einem auf dem Grund liegenden Metallgegenstand am Oberkörper verletzt. Am Hufeisensee herrscht offiziell ein Badeverbot. Er wird jedoch von vielen Einwohnern als beliebtes Naherholungsgebiet und Badesee genutzt.