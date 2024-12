100 Jahre Tradition Einmal Boxer, immer Boxer: Boxerklub Halle feiert besonderes Jubiläum

29. Dezember 2024, 16:00 Uhr

Zahlreiche Menschen in Halle haben ihr Herz an Boxerhunde verloren – und sich deshalb in einem Verein zusammengefunden. Das jüngste Vereinsmitglied ist drei Jahre alt, das älteste 71. In diesem Jahr hat der Boxerklub Halle sein 100-jähriges Bestehen gefeiert.