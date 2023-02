Anspruchsvolle Hunde

Denn Huskys stammen aus Sibirien und sind an die Kälte gewöhnt. Temperaturen von minus 30 bis minus 40 Grad machen den Hunden wegen ihres dicken Fells überhaupt nichts aus. Sie schlafen in ihrer Heimat sogar meist draußen. Dort sind die Schlittenhunde Arbeitshunde. Auch in Sachsen-Anhalt werden Huskys als Haustiere immer beliebter, vor allem wegen ihres Äußeren. Man sieht ihnen den Wolf und die Wildnis noch an. Das reizt viele.

Die bewegungsliebenden Huskys sind laut Katrin Umlauf vom Deutschen Tierschutzbund aber nicht nur beliebte, sondern vor allem sehr anspruchsvolle Hunde und nicht für jeden geeignet. Besonders für unerfahrene Hundehalter sei ein Husky aufgrund seiner selbstständigen Art eher ungeeignet. Außerdem müsse man sehr viel Zeit haben, sich mit dem Tier zu beschäftigen und ihm Kontakt zu Artgenossen oder zumindest zu anderen Hunden ermöglichen. Huskys leben eigentlich in Gruppen und werden deshalb nicht gerne allein gehalten. Außerdem sollte man mit einem Husky je nach Alter des Hundes täglich bis zu drei Stunden draußen unterwegs sein.

Huskys in der Stadt: Eine Herausforderung

Während Kerstin Galischs Huskys genügend Platz, Bewegung und Kontakt zu anderen Hunden haben, sieht das bei Hundehaltern, die in der Stadt leben und in Vollzeit arbeiten, oft anders aus. Wenn ein Husky viel Zeit in einer kleinen, warmen Wohnung verbringen muss, werde das Zuhause schnell zum Gefängnis, erklärt Umlauf. Huskys wollten sich viel bewegen, arbeiten, gefordert werden und mögen es kalt. Alles Dinge, die mit dem modernen Stadtalltag schwer zu vereinbaren sind.