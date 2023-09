Der Zug war laut Polizei gegen 11:20 Uhr aus Berlin in Richtung München in den Hauptbahnhof eingerollt. Dabei sei ein Mann erfasst und tödlich verletzt worden. Erst Stunden später konnte der Leichnam geborgen werden und der betroffene Zug den Bahnhof verlassen. Am Nachmittag sind die Gleise wieder freigegeben worden.