Sachbeschädigung Immer mehr illegale Graffiti in Halle

Die Stadt Halle unterstützt durch Finanzierung von freien Trägern der Jugendhilfe (u.a. Kinderschutzbund, Congrav e.V. und Passage 13) die Förderung von alternativen Graffiti-Möglichkeiten oder führt diese mit ihren vier Streetwork-Teams in Zusammenarbeit mit Vereinen durch; zuletzt unter anderem im Rahmen des Heino-Jam 2022 am 09.07.2022 in Heide-Nord. Dort wurden auf Leinwänden von jugendlichen Sprayern Aktionen umgesetzt.



Diese Projekte – unterstützt oder initiiert von der Stadt – gab und gibt es oft mit Partnern wie den Wohnungsgesellschaften oder den Stadtwerken. Beispiele: Gestaltung der Lärmschutzwand an der B80 in Halle-Neustadt, Gestaltung der "Innenwände" der Kröllwitz-Brücke, Gestaltung von Tunneln (Waisenhausring, Silberhöhe), Gestaltung von Stromkästen, Hochhäuser in der Voßstraße. Jugendliche haben die Skaterbahn am Neustadtzentrum mit Graffiti gestaltet. Im Ernst-Haeckel-Weg stehen Street-Art-Elemente aus Beton für legale Graffiti zur Verfügung.