Der Stadtrat von Halle hat am Mittwoch auf einer Sondersitzung mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Suspendierung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) beschlossen. Die Begründung des Stadtrats für die Suspendierung und das Verbot der Dienstgeschäfte: Das Vertrauensverhältnis zwischen Wiegand und dem Stadtrat sei gestört. Wiegand habe im Zusammenhang mit seiner vorzeitigen Impfung gegen das Coronavirus im Stadtrat und in der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit gesagt. Der Stadtrat befürchtet außerdem Verdunklungsgefahr und Einflussnahme auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Impfaffäre. Das Verbot der Dienstgeschäfte soll die Einflussnahme verhindern.