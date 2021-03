Impfaffäre in Halle Stadtrat schaltet Rechtsanwalt ein

Hauptinhalt

In der Impfaffäre um Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand will sich der Stadtrat nun von einem Rechtsanwalt beraten lassen. Im Hauptausschuss der Stadt sollte es am Mittwoch um eine mögliche Suspendierung Wiegands gehen.