Dienstverbot wegen Impfskandal Stadtrat von Halle suspendiert Oberbürgermeister Wiegand

Hauptinhalt

In Halle hat der Stadtrat am Mittwoch in einer Sondersitzung entschieden, dass Oberbürgermeister Bernd Wiegand vom Dienst suspendiert wird. Eine deutliche Mehrheit stimmte für den Antrag. Wiegand hatte sich und mehrere Mitarbeiter frühzeitig gegen Corona impfen lassen, das erst Wochen später auf Nachfrage eingeräumt und sich daraufhin mehrfach in Widersprüche verstrickt.