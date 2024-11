Vom 28. November bis 1. Dezember 2024 findet das Theaterfestival Impronale in Halle statt.

Theaterabende und Workshops zur Improvisation stehen auf dem Programm, das in diesem Jahr kleiner ausfällt.

Dafür soll das Festival im nächsten Jahr mit einem erweiterten Konzept neu aufgelegt werden.

Drei, zwei, eins, Los! – so starten im Improvisationstheater die einzelnen Szenen. Szenen ohne Drehbuch, etwas vollkommen Neues und Spontanes. Am Donnerstag startet in Halle die 21. Impronale, ein Festival für Improvisationstheater. Vom 28. November bis zum 1. Dezember 2024 sind mehrere Veranstaltungen geplant. Das Festival fällt in diesem Jahr kleiner aus. Grund dafür sei, wie die Festivalleitung bei MDR KULTUR erzählt, dass sich die Impronale im kommenden Jahr neu aufstellen will. Bildrechte: MDR/Florian Schade

Theater und Workshops in Halle

Im Rahmen des Stücks "Dein Ende ist unser Anfang" geht das Ensemble Stabile Seitenlage aus Halle mit anderen Spielenden vom Verein Kaltstart der Frage nach, was nach dem Happy End kommt. Das Frankfurter Ampere Theater ist mit "Macht Spiele" zum ersten Mal Teil der Impronale und zeigt, wie Charaktere ihre Ziele durch Machtspiele erreichen.

In Workshops können Interessierte selbst aktiv werden. So wird sich mit Motiven Shakespeares auseinandergesetzt und am Abschlussabend ein improvisiertes Stück im Stil des berühmten englischen Autors präsentiert. Ein weiterer Workshop, "Das Spiel mit der Macht!", thematisiert den Umgang mit Machtverlust auf der Bühne, dem sich Improspielende immer wieder aussetzen. Bildrechte: Markus Scholz

Festival aus Halle europaweit geschätzt

Laut Festivalleiterin Franka Söll sei das Festival Impronale auch international sei das Festival eine geschätzte Institution innerhalb der Impro-Szene, was regelmäßige Gastspiele aus dem europäischen Ausland zeigt, im vergangenen Jahr sogar aus Australien.

Das liege auch am innovativen Charakter des Festivals, erklärte der künstlerische Leiter Oliver Rank bei MDR KULTUR: "Was viele Leute kennen, sind ja diese Games, sind Matches, sind kurze, knackige, lustige Szenen. Das Profil der Impronale besteht daraus, in Theaterstücklänge improvisierte Formen zu sehen, die eine Geschichte ergeben."

Bildrechte: Martin Patze

Auszeit für das Team

Mit drei Shows an drei Abenden fällt das Festivalprogramm in diesem Jahr schlanker aus als in den Vorjahren. Auch kommen die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler diesmal alle aus dem deutschsprachigen Raum und es werden nur zwei Workshops angeboten.

Die Festivalleiterin Franka Söll berichtet von Ermüdungserscheinungen im Team, aufgrund von Routinen und der schon seit vielen Jahren bestehenden Festivalstruktur: "Irgendwie war ein bisschen der Wind raus und wir haben uns überlegt, dass wir gerne mal gucken, wo es hingehen kann mit dem Festival, was es für eine Entwicklungsmöglichkeit gibt".

Man habe aber dennoch nicht auf eine Impronale im Jahr 2024 verzichten wollen und sich daher für ein reduziertes Format entschieden. In Zukunftswerkstätten wurden währenddessen Pläne für eine neue Impronale geschmiedet.

Ein neues Festival für Improtheater

"Es wird sich völlig ändern", kündigte Franka Söll vorfreudig an. Das neue Festival des Vereins Kaltstart e.V. wird nicht "ausschließlich auf Improvisationstheater fokussiert sein, sondern ein Festival, das sich mit Improvisation an sich beschäftigt".

Geplant sind dann eben auch Ausstellungen und Filme, die improvisiert entstanden sind. Franka Söll, Festivalleiterin Impronale

Plan sei es, sich im nächsten Jahr für zwei Wochen mit verschiedenen Bereichen zu beschäftigen, in denen improvisiert wird. Dazu würden auch Berufe, Wissenschaft oder Künste wie Bildhauerei oder Malerei gehören, sagte Festivalleiterin Söll und hat schon genauere Ideen für das neue Festival: "Geplant sind dann eben auch Ausstellungen und Filme, die improvisiert entstanden sind."

Bildrechte: Martin Patze