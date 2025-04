Eine Ausstellung im Salinemuseum zeigt unter dem Titel "Nach den Maschinen" Fotos aus der industriellen Geschichte Sachsen-Anhalts.

Dabei erwarten die Besucherinnen und Besucher auch einige experimentelle Bilder.

Die Schau soll aber auch zum Nachdenken anregen über die Folgen und Hinterlassenschaften von Industrie und Bergbau.

Bei Industriefotografie dürften die meisten Menschen an schwarz-weiße Fotos mit Motiven wie gigantischen Stahlgerüsten, die in einen grauen Himmel ragen, denken. Oder an Bagger, die gespenstischen Tieren gleich die Landschaft zu fressen scheinen. Vielleicht denken auch Viele an Abriss und an Lost Places. Bildrechte: IMAGO / Heiko Feddersen

Industrie prägte Umwelt und regionale Identität

Für den Kurator der Ausstellung "Nach den Maschinen", Christian Drobe, ist Industriefotografie sehr viel mehr: "Das ist ja ein heikles Thema in Industrie- und Wirtschaftsgeschichte, gerade wegen der Umweltzerstörung, wie man überhaupt über das eigene Wirtschaften nachdenkt in so einer Region. Aber natürlich ist es ein wichtiger Faktor für die Identität der Menschen in der Region."

Genau das müsse man ausgeglichen abbilden sagt Drobe. Schließlich gehe es darum, was den Lebensraum in den letzten 100 Jahren bestimmt hat. Dazu gehört zum Beispiel die Filmfabrik Wolfen. Diese hatte seit 1964 unter der Marke ORWO das Monopol über die Herstellung von Fotofilmen in der DDR. Bildrechte: Andreas Mohr

Farbfilme aus der DDR

"Und das ist das Titelbild unserer Ausstellung, das wir mit Absicht gewählt haben. Es ist eine Ansicht der Filmfabrik Wolfen. Man sieht die Schlote und Türme der Anlage." Im Grunde, so Drobe, sehe man ein "Farbexperiment": "Man denkt sich, das sieht ein bisschen psychedelisch aus." Bildrechte: imago images / Lutz Sebastian

"Aber es ist tatsächlich so, dass Wolfgang Schröter, ein klassischer Industriefotograf, hatte zeigen wollen, was Farbfilme aus der DDR so konnten", erklärt Drobe. Diese Versuche seien dann etwa auf Kalendern abgedruckt oder auf Messeständen ausgestellt worden.

Industriefotos zeigen auch Umweltzerstörung

In den 1980er-Jahren ändern sich die Motive, erläutert Christian Drobe: "Jetzt gehts auf einmal ins Innerliche, jetzt gehts um die Menschen. Hier ist eines der bekanntesten Bilder der Ausstellung. Das Bild heißt 'Westwind gleich Waschwind'." Bildrechte: Andreas Mohr

Vor allem die älteren Besucherinnen und Besucher würden wissen, was der Titel bedeutet, sagt der Kurator: "Wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung bließ, nur dann blieb die weiße Wäsche auch sauber. Wenn der Wind drehte, kam natürlich der Staub von den Fabriken rüber und rußte die sofort wieder ein." Ein "paradigmatisches Bild" sei das Foto des Merseburgers Jochen Ehmke.

Strukturwandel nach der Wiedervereinigung

Ehmkes Fotografien gehören übrigens zur Fotosammlung des Sachsen-Anhaltischen Landesmuseums Moritzburg. Die Ausstellung reist durch die Zeit und fängt auch die Phase nach der Wende ein: "Wir haben so eine Mischung. Wir haben hier etwa jemanden wie Gerd Kiermeyer. Dessen Vater hat in Buna gearbeitet und die Werke von der Abwicklung in Buna sind einfach ergreifend und auch ästhetisch unheimlich gut gemacht." Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Der Karbidstaub auf den Anlagen etwa erinnert Christian Drobe an Schneefall oder etwas "Außerirdisches." Für den Kurator ist Kiermeyer ein sehr guter Fotograf, der nebenbei auch im Theaterbereich fotografierte.

Ästhetik im Tagebau

Moderne Industriefotografien erlauben sich wieder Farbe und suchen einen neuen ästhetischen Zugang zur Industrie. Sie zeigen beispielsweise vernarbte Landschaften: Der Fotograf Julian Schreiner habe mit der Serie "Kalimandscharo" versucht, mit den Abraumhalden im Mansfelder Land zu zeigen, "wie diese Strukturen sich in die Landschaft fressen", erklärt Drobe. Bildrechte: IMAGO IMAGES/ Christian Schroedter

Zwar sei das Bild ästhetisch schön, aber der Ausstellungskurator hofft auch, dass solche Werke zum Nachdenken über die "Hinterlassenschaften des Wirtschaftens" anregen.