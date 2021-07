Blutsauger in Schwärmen Insektenforscher: Mückenplage in Halle ist hausgemacht

In Wasserfässern, Gartenteichen, Seen und Pfützen vermehren sich die Mücken bestens. Und nur die Weibchen stechen, weil sie unser Blut brauchen, um Eier zu legen. Stechmücken orientieren sich in erster Linie nach dem Geruchssinn. Das heißt: Ausgeatmetes Kohlendioxid bzw. unsere Schweißgerüche ziehen sie magisch an.