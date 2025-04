Die Stiftung Händel-Haus in Halle hat einen neuen Direktor: Wie die Stadt Halle mitteilte, hat Florian Amort am Dienstag sein Amt angetreten und wurde der Belegschaft vorgestellt. Demnach übernimmt Amort nicht nur die Leitung des Händelhauses, sondern auch die Intendanz der Händel-Festspiele .

Der 32-Jährige tritt damit die Nachfolge von Bernd Feuchtner an, der Mitte Februar im Alter von 75 Jahren überraschend verstorben war. Nach Angaben der Stadt wäre Feuchtner in diesem Jahr auch planmäßig ausgeschieden.

Amort wurde 1992 im bayerischen Berchtesgaden geboren. Er hat Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Geschichte und Katholische Theologie in München studiert. Er arbeitet am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien und als Konzertdramaturg am Brucknerhaus Linz. Seit 2022 ist Amort zudem Chefdramaturg der Bregenzer Festspiele.