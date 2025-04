Die Leitung des Händel-Hauses und der Händel-Festspiele hat am 1. April 2025 Florian Amort übernommen.

Amort will das Händel-Hauses weiter öffnen und die Menschen in Halle für Kulturerlebnisse begeistern.

Die Stadt lobte Amort für seine praktische Festspiel-Erfahrung und seinen fundierten musikwissenschaftlichen Hintergrund.

Die Stiftung Händel-Haus in Halle hat einen neuen Direktor: Wie die Stadt mitteilte, hat Florian Amort am Dienstag sein Amt angetreten und wurde der Belegschaft vorgestellt. Demnach übernimmt Amort nicht nur die Leitung des Händel-Hauses, sondern auch die Intendanz der Händel-Festspiele.

Der 32-Jährige tritt damit die Nachfolge von Bernd Feuchtner an, der Mitte Februar im Alter von 75 Jahren überraschend verstorben war. Nach Angaben der Stadt wäre Feuchtner in diesem Jahr auch planmäßig ausgeschieden.

Amtsantritt in Tradition von Händels Offenheit

Amort wurde 1992 im bayerischen Berchtesgaden geboren. Er hat Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Geschichte und Katholische Theologie in München studiert. Er arbeitete am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien und als Konzert-Dramaturg am Brucknerhaus Linz. Von 2022 an war Amort zudem Chefdramaturg der Bregenzer Festspiele.

Florian Amort sagte MDR KULTUR, er wolle das Händel-Haus weiter öffnen und die Festspiele als gemeinschaftliches Kulturerlebnis in Halle stärken. "Ich glaube Storytelling ist sehr wichtig und ein gewisses Mindset möchte ich neu reinbringen", betonte er. In einer sehr komplex gewordenen Zeit beobachte er eine große Vereinzelung. Dem könnten gemeinsame Kulturerlebnisse etwas entgegensetzen: "Ich finde es schon spannend, dass Musik, Kultur und Festival auch wieder ein Gemeinschaftsgefühl stärken können", so der neue Direktor.

Ich möchte das Staunen nicht verlieren. Florian Amort, Direktor Händel-Haus

Bildrechte: Anja Koehler

Neuer Spirit im Händel-Haus

Florian Amort hob außerdem hervor, dass ihm die Begeisterung für Musik, Kino oder Oper wichtig sei: "Ich möchte das Staunen nicht verlieren", sagte er. Mit diesem Spirit könne man auch auf die Händel-Festspiele und das Händel-Haus zugehen und es öffnen. "Wir haben so etwas Wertschätzendes und so etwas Wichtiges – das möchte ich in meiner Zeit vermitteln", so Amort.

Dazu gehöre auch, auf die Angebote im Händel-Haus aufmerksam zu machen – beispielsweise durch Soziale Netzwerke, über die niedrigschwellig Wissen vermittelt werden könne. "Ich werde wahrscheinlich nie alle Hallenser einmal im Jahr ins Händlel-Haus bringen", so Amort. Das seien zu viele Leute und nicht alle interessierten sich für Händel. Aber ihm sei wichtig, dass die Stadt und die Bevölkerung merken: "Was wir machen ist Wichtig". Schließlich solle das Händel-Haus als Stiftung und wissenschaftliche Einrichtung nicht nur Händel zelebrieren, sondern habe auch auch einen Bildungsauftrag.

Bildrechte: Stadt Halle (Saale)/Thomas Ziegler

Freude über Personalentscheidung bei Stadt Halle

Die Kulturbeigeordnete der Stadt Halle, Judith Marquardt, sagte, sie sei glücklich, dass man Florian Amort habe gewinnen können. Er bringe trotz seiner noch jungen Jahre sowohl praktische Festspiel-Erfahrung als auch einen fundierten musikwissenschaftlichen Hintergrund mit. Man sei überzeugt davon, dass Amort viele neue Ideen und Impulse für das Händelhaus und die Händelfestspiele liefern werde.

Händel war ein Komponist von unermüdlicher Neugier – kühn, experimentierfreudig und stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Florian Amort, Neuer Leuter des Händel-Hauses und der Händel-Festspiele

Amort sagte, Händel sei ein Komponist von unermüdlicher Neugier gewesen. Mit genau diesem Geist wolle er seine Arbeit in Halle beginnen. Er sei offen für neue Perspektiven und überzeugt davon, dass Händels Musik auch heute noch die Menschen bewege.

Händelhaus und Händelfestspiele

Georg Friedrich Händel (1685-1759) ist einer der bekanntesten Komponisten des Barocks. Er wurde in Halle geboren und lebte später in England. Die Stiftung Händel-Haus betreibt das Geburtshaus des Barock-Komponisten als Museum. Zudem veranstaltet es jährlich die international beliebten Händelfestspiele mit Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen rund um den Musiker.