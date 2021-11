Neues Theater Warum der vorzeitige Abgang von Intendant Brenner eine Chance für Halle ist

Gero Hirschelmann Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann

Intendant Matthias Brenner will seinen Vertrag beim Neuen Theater Halle vorzeitig beenden. Mit Konflikten an seinem Arbeitsort habe das nichts zu tun. Doch stimmt das wirklich? Eine Spurensuche am Theater und in der Lokalpolitik – und was Brenners Abgang für Halle bedeutet.